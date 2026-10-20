Barcelona Dilanda Krisis Menjelang Lawan PSG, Hansi Flick Punya Opsi Tak Terduga

jpnn.com - Barcelona menghadapi persoalan serius sebelum melakoni duel penting kontra Paris Saint-Germain (PSG) di Liga Champions.

Kondisi tersebut membuat Hansi Flick harus menyiapkan alternatif untuk menjaga keseimbangan tim, terutama di sektor pertahanan.

Laga PSG vs Barcelona akan berlangsung di Parc des Princes, Rabu (21/10/2026) dini hari WIB.

Pertemuan dua tim yang sama-sama mengincar gelar juara itu diprediksi berlangsung ketat.

Kedua klub mengawali perjalanan di Liga Champions musim ini dengan hasil sempurna.

PSG telah mencetak 10 gol dari dua pertandingan, sedangkan Barcelona membukukan sembilan gol. Produktivitas tersebut membuat duel ini berpotensi menghadirkan pertarungan sengit.

Barcelona Kehilangan Sejumlah Bek Andalan

Namun, Barcelona memiliki pekerjaan rumah besar menjelang lawatan ke Paris. Sejumlah pemain yang biasa mengisi lini belakang belum bisa dipastikan tampil akibat masalah kebugaran.

Jules Kounde, Eric Garcia, dan Andreas Christensen dipastikan absen karena cedera. Sementara itu, Gerard Martin masih diragukan kondisinya sehingga Flick perlu mempertimbangkan sejumlah skenario untuk mengisi posisi yang ditinggalkan.