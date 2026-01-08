Barcelona Hajar Bilbao, Hansi Flick Puas Gaya Permainan Lamine Yamal Cs

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona menghajar Athletic Bilbao 5-0 pada semifinal Piala Super Spanyol 2026 di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Kamis pagi WIB.

Kemenangan ini mengantarkan El Barca ke babak final dan tengah menunggu calon lawan antara Real Madrid atau Atletico Madrid yang akan bertanding di babak semifinal pada Jumat pagi WIB.

Pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku puas dengan gaya permainan anak asuhnya yang menghajar Bilbao. Menurut dia, gaya permainan yang ditunjukkan Lamine Yamal dan kawan-kawan sudah seusai ekspektasi yang diinginkannya selama ini.

"Saya sangat senang dengan kinerja yang kami lakukan. Kami bermain dengan mentalitas yang sangat bagus dan saya sangat senang melihat permainan Barcelona saat ini," kata Hansi Flick dikutip dari laman resmi klub.

Pelatih asal Jerman tersebut memaparkan bahwa gaya permainan yang dia tekankan ialah saling terkoneksi antarlini dan tidak memberikan ruang sedikit pun kepada lawan dengan melakukan kecenderungan pressing tinggi.

"Kami bermain dengan percaya diri dan mengatur tempo permainan dengan baik. Ini sangat bagus untuk dilihat perkembangannya karena kami punya kepercayaan diri, meskipun ini masih semifinal dan laga final adalah cerita yang berbeda," ungkap Flick.

Selain itu mantan pelatih Bayern Muenchen ini mengapresiasi kinerja dari lini belakang yang tampil begitu solid karena mencatatkan nirbobol.

"Kami menciptakan nirbobol kembali. Kami menghasilkan performa tim yang sangat baik, dan yang terpenting adalah stabilitas di lini serang dan bertahan," ujar Flick.