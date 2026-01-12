Barcelona Juara Piala Super Spanyol Seusai Tekuk Real Madrid, Raphinha 2 Gol

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona juara Piala Super Spanyol 2026. Barca menaklukkan rival beratnya, Real Madrid, dengan skor 3-2 pada partai final di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu waktu setempat.

Ini menjadi gelar ke-16 Piala Super Spanyol yang diraih Barcelona.

Sebelumnya, Barca berhasil menangkan Piala Super Spanyol pada 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023 dan 2025.

Dalam pertandingan final, Barcelona meraih kemenangan berkat gol dari Raphinha (2) dan Robert Lewandowski, sementara Real Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui Vinicius Junior dan Gonzalo Garcia, demikian catatan Supercopa de Espana.

Ketiga laga dimulai, Real Madrid sebenarnya mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu.

Los Blancos sempat memberikan ancaman melalui tendangan Vinicius Junior, tetapi dapat diamankan kiper Barca Joan Garcia.

Selanjutnya giliran Barca yang berbalik memberikan ancaman melalui tembakan Raphinha, akan tetapi bola masih melebar dari gawang Madrid.

Barca dapat unggul terlebih dahulu pada menit 36 melalui aksi individu Raphinha yang dapat menaklukkan kiper Madrid Thibaut Courtois.