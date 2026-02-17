Barcelona Kalah dari Girona, Flick: Kami Bermain Jelek

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona kalah dari Girona 1-2 pada laga lanjutan Liga Spanyol 2025/2026 di Stadion Montivili, Girona, Selasa dini hari WIB.

Tim berjuluk Blaugrana itu unggul satu gol terlebih dahulu melalui sundulan dari Pau Cubarsi (59') sebelum Girona melesakkan gol lewat Thomas Lemar (61') dan Frank Beltran (86').

Hasil tersebut membuat Lamine Yamal dan kawan-kawan gagal merebut puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2025/2026 dari Real Madrid dan menempati urutan dua dengan mengoleksi 58 poin dari 24 pertandingan. Kini mereka tertinggal dua poin dari sang Madrid.

Sementara Girona berada di posisi 12 klasemen dengan menorehkan 29 poin dari 24 pertandingan dan berhasil kembali ke jalur kemenangan setelah pada tiga pertandingan terakhir mendapatkan dua hasil imbang dan satu kekalahan.

Pelatih Barcelona Hans-Dieter "Hansi" Flick mengakui bahwa timnya bermain jelek saat melawan Girona. "Kami bermain jelek. Sekarang kami harus berjuang untuk memperbaiki keadaan. Dalam beberapa pekan ke depan kami akan kembali dengan mentalitas berbeda dan level yang lebih tinggi," tutur Flick dikutip dari laman resmi Barcelona.

Flick mengakui bahwa pertahanan timnya juga sangat buruk. "Kami bertahan dengan sangat buruk, terutama saat transisi. Kami tidak berada dalam posisi yang baik dan kesulitan menahan serangan Girona," ungkap Flick.

Berdasarkan catatan La Liga, Barcelona membiarkan Girona melepaskan sembilan kali tembakan tepat sasaran (dari sembilan kali percobaan) yang berbuah dua gol. Padahal, Barcelona memiliki penguasaan bola hingga 70,6 persen. Mereka juga membuat 27 kali percobaan tembakan tetapi cuma empat yang mengarah pas ke gawang.

Flick pun sangat menyesalkan kekalahan itu. Menurut Flick, seharusnya pertandingan itu menjadi titik balik bagi Barcelona pascakekalahan telak 0-4 dari Atletico Madrid pada laga leg pertama semifinal Piala Raja 2025/2026, Jumat (13/2).