Barcelona Menang 2-0 Atas Athletic Club, Raphinha & Fermin Lopez Cetak Gol

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona menang 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol (LaLiga) 2026/27 di Stadion Camp Nou, Jumat dini hari WIB.

Dua gol kemenangan Barcelona masing-masing dicetak oleh Raphinha dan Fermin Lopez.

Raphinha membuka keunggulan Barcelona pada babak pertama, sedangkan Fermin Lopez menggandakan keunggulan selepas jeda istirahat.

Kemenangan ini membuat tim asuhan Hansi Flick itu memuncaki klasemen sementara dengan enam poin, hanya unggul selisih gol dari Real Madrid di peringkat dua dengan angka yang sama, demikian laman LaLiga.

Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Lamine Yamal mendapatkan peluang pertama pada menit ke-11 setelah menusuk dari sisi kanan. Namun, tembakan kaki kirinya masih melebar.

Yamal kembali mengancam pada menit ke-19. Setelah menerima bola dari Raphinha, pemain muda Barcelona itu memotong ke tengah sebelum melepaskan tembakan melengkung.

Kiper Athletic Unai Simon melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Barcelona akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-37.

Pedri melepaskan umpan terobosan matang yang berhasil dimanfaatkan Raphinha. Pemain asal Brasil itu melewati Simon yang sudah terjatuh sebelum menceploskan bola ke gawang kosong dari sudut sempit.

Barcelona memimpin 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Barcelona tetap mendominasi permainan. Fermin Lopez nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-62 melalui tendangan voli keras dari dalam kotak penalti. Namun, Simon kembali menunjukkan refleks apik untuk mengamankan bola.