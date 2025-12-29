Barcelona Mendominasi LaLiga Award 2025, Hansi Flick Pelatih Terbaik

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona mendominasi penghargaan di LaLiga Award 2025. Klub asal Katalunya menegaskan dominasinya dengan menyabet sejumlah penghargaan individu paling bergengsi di LaLiga Awards 2025.

Tahun ini, LaLiga bekerja sama dengan Globe Soccer Awards, untuk memberikan penghargaan LaLiga. Acara digelar di Dubai pada Senin dini hari WIB.

Barcelona berhasil menyabet penghargaan-penghargaan kategori utama berkat performa impresif para pemain Blaugrana sepanjang musim 2024/25.

Penghargaan Pemain Terbaik LaLiga menjadi milik Raphinha yang menutup tahun ini dengan luar biasa bersama Barcelona.

Konsistensi, pengaruh besar di lini serang, serta kemampuannya tampil menentukan di momen krusial membuat winger asal Brasil itu dinilai sebagai pemain paling berpengaruh di sepak bola Spanyol musim ini.

Raphinha menjadi figur sentral dalam kesuksesan Barcelona lewat kontribusi gol dan assist yang stabil di Spanyol dalam 12 bulan terakhir.

Lamine Yamal dinobatkan sebagai Pemain U-23 Terbaik LaLiga 2025.

Wonderkid Barcelona tersebut membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di dunia, dengan kontribusi signifikan meski usianya masih sangat muda.