Barcelona Perpanjang Kontrak Fermin Lopez
jpnn.com - JAKARTA - Barcelona resmi memperpanjang kontrak Fermin Lopez. Barca memberi kontrak baru yang berlaku hingga 30 Juni 2031 untuk gelandang sedang tersebut.
Sebelumnya, Fermin Lopez memiliki kontrak hingga 2029. Dengan kontrak baru, maka Fermin menambah masa baktinya bersama Blaugrana hingga dua tahun, demikian dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (31/1).
Penandatanganan kontrak baru Fermin Lopez akan dilakukan beberapa hari ke depan di kantor Presiden Barcelona Joan Laporta.
Fermin yang berusia 22 tahun juga akan turut berbicara kepada awak media pada kesempatan tersebut.
Diketahui, Fermin tampil konsisten dan memberi kontribusi penting di lini depan Blaugrana sepanjang musim ini.
Dalam 26 penampilan di semua kompetisi, Fermin telah mencatatkan masing-masing 10 gol dan 11 assist.
Performa tersebut membuatnya menjelma menjadi salah satu pemain kunci dalam skema permainan Pelatih Hansi Flick, bahkan kini berada di atas Dani Olmo dalam urutan pilihan untuk posisi gelandang serang nomor 10.
Melihat perkembangan perannya yang makin vital di dalam tim, klub dilaporkan menyodorkan kontrak baru dengan peningkatan gaji yang menyesuaikan kontribusinya di level tertinggi.
