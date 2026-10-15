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Barcelona Sapu Bersih 10 Laga, Hansi Flick Minta Pemain Tetap Fokus & Bekerja Keras

Barcelona Sapu Bersih 10 Laga, Hansi Flick Minta Pemain Tetap Fokus & Bekerja Keras
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Pelatih Barcelona Hansi Flick. Foto: AFP/ Josep Lago

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona mengawal musim 2026/2027 dengan penampilan impresif.

Blaugrana menyapu bersih 10 laga pertama Liga Spanyol dan Liga Champions.

Namun demikian, Pelatih Barcelona Hansi Flick mengingatkan timnya bahwa mereka belum memenangi trofi apa pun. 

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Dia mengatakan bahwa pencapaian pada awal musim menjadi modal penting.

Namun, lanjut dia, keberhasilan sesungguhnya baru akan dinilai ketika perebutan trofi memasuki tahap akhir pada Mei atau Juni tahun depan.

“Kita lihat saja nanti pada Mei atau Juni, ketika gelar-gelar bergengsi diperebutkan. Mari kita tunggu sampai saat itu tiba,” kata Flick dalam laman UEFA pada Rabu.

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Flick menyampaikan pernyataan itu setelah Barcelona mengalahkan Galatasaray 4-1 di Liga Champions.

Blaugrana menunjukkan ketajaman sejak awal musim dengan mencetak total 43 gol dari 10 pertandingan.

Barcelona menyapu bersih 10 laga awal di Liga Spanyol dan Liga Champions. Hansi Flick mengingatkan pemainnya tetap fokus dan bekerja keras.

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