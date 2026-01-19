Barcelona Takluk dari Real Sociedad, Rentetan Kemenangan Beruntun Terhenti
jpnn.com - JAKARTA - Real Sociedad mengakhiri rentetean kemenangan beruntun yang ditorehkan Barcelona di Liga Spanyol.
Sociead menaklukkan Barcelona 2-1 pada pekan ke-20 Liga Spanyol di Stadion Anoeta, San Sebastian, Minggu waktu setempat.
Real Sociedad meraih kemenangan berkat gol Mikel Oyarzabal dan Goncalo Guedes, sedangkan Barcelona sempat menyamakan kedudukan melalui Marcus Rashford.
Hasil ini membuat Real Sociedad ini mengakhiri sembilan kemenangan beruntun yang sebelumnya ditorehkan Barcelona pada ajang Liga Spanyol, demikian catatan La Liga.
Kemenangan ini juga membuat Real Sociedad menempati peringkat ke-20 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 24 poin dari 20 pertandingan, terpaut 17 angka dari empat besar.
Di sisi lain, meski menelan kekalahan, Barcelona tetap berada di posisi pertama klasemen sementara Liga Spanyol dengan 49 poin dari 20 pertandingan. Barcelona hanya unggul satu poin dari Real Madrid di peringkat kedua.
Sociedad sempat mengejutkan lini pertahanan Barca dengan menciptakan gol cepat melalui Mikel Oyarzabal, namun hal tersebut tidak disahkan oleh wasit karena adanya offside terlebih dahulu.
Barca sempat berbalik membobol gawang dari Sociedad melalui tembakan Fermin Lopez, akan tetapi wasit memutuskan gol tersebut tidak sah karena adanya pelanggaran terlebih dahulu.
Barcelona takluk dari Real Sociedad. Rekor kemenangan beruntun Barcelona di Liga Spanyol terhenti.
