Barcelona vs Alaves 6-1: Blaugrana Berpesta Gol, Yamal & Raphinha Cetak Brace
jpnn.com - JAKARTA - Barcelona berpesta gol ke gawang Deportivo Alaves pekan sebelas Liga Spanyol 2026/27.
Blaugrana menumbangkan Alaves dengan skor telak 6-1 pada laga yang berlangsung di Spotify Camp Nou, Minggu.
Lamine Yamal dan Raphinha, menjadi bintang kemenangan Blaugrana setelah mencetak dua gol atau brace pada laga itu.
Dua gol lainnya untuk Barcelona disumbangkan Fermin Lopez dan Anthony Gordon.
Alaves hanya mampu membalas satu gol melalui Mariano Diaz.
Kemenangan ini membuat skuad Hansi Flick kembali naik ke puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2026/27.
Blaugrana mengoleksi 30 poin dari 11 pertandingan, unggul dua angka atas Atletico Madrid yang menempati peringkat kedua.
Sementara itu, Deportivo Alaves tertahan di peringkat ke-10 dengan koleksi 12 poin, demikian laman resmi LaLiga.
Barcelona vs Alaves 6-1 di Liga Spanyol. Yamal dan Raphinha cetak brace alias dua gol.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Inilah Daftar Lengkap Peraih Penghargaan di Ballon d’Or 2026
- Bungkam Barcelona di Camp Nou, Jose Mourinho Ungkap Sisi Istimewa Real Madrid
- Mbappe 100 Gol, Real Madrid Menang di Kandang Barcelona
- Link Live Streaming Barcelona vs Real Madrid: Siapa Bakal Berjaya di El Clasico?
- Real Madrid Dihantam Kabar Buruk Menjelang El Clasico, Barcelona Bisa Diuntungkan
- El Clasico Barcelona vs Real Madrid, Blaugrana Tanpa Dani Olmo