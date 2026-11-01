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Barcelona vs Alaves 6-1: Blaugrana Berpesta Gol, Yamal & Raphinha Cetak Brace

Barcelona vs Alaves 6-1: Blaugrana Berpesta Gol, Yamal & Raphinha Cetak Brace
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Lamine Yamal melakukan selebrasi dengan Fermin Lopez setelah mencetak gol untuk Barcelona dalam pertandingan Liga Spanyol 2026/27 lawan Alaves di Spotify Camp Nou pada Minggu (1/11/2026). Fcbarcelona.com

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona berpesta gol ke gawang Deportivo Alaves pekan sebelas Liga Spanyol 2026/27.

Blaugrana menumbangkan Alaves dengan skor telak 6-1 pada laga yang berlangsung di Spotify Camp Nou, Minggu.

Lamine Yamal dan Raphinha, menjadi bintang kemenangan Blaugrana setelah mencetak dua gol atau brace pada laga itu.

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Dua gol lainnya untuk Barcelona disumbangkan Fermin Lopez dan Anthony Gordon.

Alaves hanya mampu membalas satu gol melalui Mariano Diaz.

Kemenangan ini membuat skuad Hansi Flick kembali naik ke puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2026/27.

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Blaugrana mengoleksi 30 poin dari 11 pertandingan, unggul dua angka atas Atletico Madrid yang menempati peringkat kedua.

Sementara itu, Deportivo Alaves tertahan di peringkat ke-10 dengan koleksi 12 poin, demikian laman resmi LaLiga.

Barcelona vs Alaves 6-1 di Liga Spanyol. Yamal dan Raphinha cetak brace alias dua gol.

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