Barcelona vs Athletic, Flick Sudah tak Sabar Melihat Rodri Beraksi

jpnn.com - JAKARTA - Laga Barcelona vs Athletic Club pada lanjutan Liga Spanyol 202/2027 akan tersaji di Camp Nou, Barcelona, Jumat (27/8), dini hari WIB.

Pelatih Barcelona Hans-Dieter “Hansi” Flick mengatakan bahwa gelandang baru mereka, Rodrigo “Rodri” Hernandez akan menjalani debut bersama Blaugrana saat menghadapi Athletic Club.

Juru taktik asal Jerman itu mengaku tidak sabar melihat Rodri bermain di lini tengah skuadnya bersama Pedri.

"Rencananya, dia akan bermain selama beberapa menit," ujar Flick dikutip dari laman Barcelona, Kamis (27/8).

Rodri dan Pedri merupakan gelandang yang ikut membawa Tim Nasional Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026.

Rodri menjadi pemain terbaik pada turnamen tersebut, melengkapi berbagai penghargaan bergengsi sebagai pesepak bola, termasuk Ballon d'Or 2024.

"Rodri kaya akan pengalaman dan seorang pemimpin. Dengan Pedri di tengah, kami akan lebih kuat dalam penguasaan bola, seperti yang saya butuhkan," kata Flick.

Lebih lanjut Flick juga menyebut salah satu pemain andalannya, Lamine Yamal, belum dalam kondisi 100 persen setelah menjalani jeda musim.