Barcelona vs Celta Vigo: Blaugrana Menang Berkat Gol Penalti Yamal
jpnn.com - JAKARTA - Laga Barcelona vs Celta Vigo di Stadion Camp Nou, Barcelona, Kamis pagi berakhir untuk kemenangan Barca 1-0.
Lamine Yamal mengantarkan Barcelona menaklukkan Celta Vigo pada laga lanjutan Liga Spanyol itu. Yamal menciptakan gol kemenangan Barcelona dari titik penalti, demikian catatan La Liga.
Hasil ini membuat Barcelona kukuh di peringkat pertama klasemen Liga Spanyol dengan 82 poin dari 32 pertandingan, selisih sembilan angka di atas Real Madrid.
Adapun bagi Celta Vigo, kekalahan ini membuat mereka turun ke peringkat tujuh dengan 44 poin atau 13 angka dari empat besar.
Pada lagi ini, Barcelona sempat menciptakan peluang lewat tembakan Yamal, tetapi bola melebar dari gawang Celta. Lalu, Celta berbalik mengancam lewat tendangan Pablo Duran, tetapi dapat dipatahkan kiper Barca Joan Garcia.
Lamine Yamal kembali menciptakan peluang, namun lagi-lagi melebar dari gawang Celta.
Barca mendapatkan peluang gol setelah Yamal dilanggar di kotak terlarang oleh bek Yoel Lago.
Yamal sukses melaksanakan tugasnya dengan baik.
- Real Madrid vs Alaves: Menang 2-1, Los Blancos Terus Tempel Barcelona
- Atletico Madrid vs Barcelona: Rekor Lamine Yamal Tenggelam
- Atletico Madrid vs Barcelona, Lamine Yamal: Kami akan Berjuang Sampai Akhir
- Liga Spanyol: Hajar Espanyol, Barcelona Kukuh di Posisi Pertama
- Real Madrid Ditahan Imbang Girona, Tertinggal 6 Angka dari Barcelona
- Mallorca vs Real Madrid: Los Blancos Takluk 1-2