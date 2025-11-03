Bareng Blibli Tiket Action, Saatnya Generasi Muda Jadi Motor Eco-conscious Lifestyle

jpnn.com, JAKARTA - Menuju puncak perhelatan Langkah Membumi Ecoground (LME) 2025, Blibli Tiket Action kembali menyalakan semangat keberlanjutan dari kalangan kampus melalui rangkaian Langkah Membumi Goes to University.

Program ini digelar di tiga universitas yang dimulai dari Universitas Multimedia Nusantara (28/10), President University (30/10), dan ditutup di Universitas Indonesia (31/10).

Sebagai payung program Environmental Social Governance (ESG) dari ekosistem Blibli Tiket yang menaungi Blibli, tiket.com, Ranch Market, dan Dekoruma, Blibli Tiket Action terus menghadirkan inisiatif berdampak bagi masyarakat, pelanggan, mitra, dan lingkungan.

Tahun ini, dengan tema “CollaborAction for the Earth”, LME 2025 mengajak semua pihak untuk melangkah bersama menciptakan perubahan nyata, bukan sekadar berbicara tentang ide.

Melalui LME: University Roadshow, Blibli Tiket Action menghadirkan platform edukasi yang dirancang untuk melibatkan dan menginspirasi generasi muda sebagai agen perubahan.

Inisiatif ini menyoroti pentingnya gaya hidup ramah lingkungan, sekaligus memberikan wawasan praktis tentang penerapan prinsip keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui sesi talkshow interaktif dan aktivitas booth, mahasiswa diajak mengenal lebih dekat isu-isu lingkungan yang mendesak, dengan fokus tahun ini pada pengelolaan sampah, sirkularitas, dan udara bersih.

Kegiatan ini dirancang untuk menjembatani teori dan praktik, mendorong peserta memahami tidak hanya tantangannya, tetapi juga solusi nyata yang dapat diterapkan di tingkat individu maupun komunitas.