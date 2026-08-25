Bareng DChorzy, Arya Zacky Sutanandika Ukir Prestasi Lewat Musik

jpnn.com, JAKARTA - Pelajar 14 tahun, Arya Zacky Sutanandika atau Jeki, menorehkan prestasi melalui band DChorzy di berbagai kompetisi musik.

Jeki yang kini duduk di kelas 9 SMP Muhammadiyah 8 School of Talent dikenal sebagai pemain electric bass sekaligus singer.

Kemampuannya memainkan bass membuatnya meraih predikat Best Bassist Zacky dalam sejumlah ajang, di antaranya Cilukba, Syafest, Purwacaraka Battle of the Bands, dan Ursa Cup.

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Bagi Jeki, musik tidak hanya menjadi aktivitas di luar sekolah, tetapi juga menjadi ruang untuk mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri.

"Musik bukan sekadar aktivitas di luar sekolah, tetapi menjadi ruang untuk mengasah kreativitas, membangun kepercayaan diri, sekaligus belajar bekerja sama," ujar Jeki.

DChorzy mencatat sejumlah prestasi sejak Oktober 2025 hingga Agustus 2026. Perjalanan tersebut diawali dengan Juara 1 Hellocup Vol. 7 yang digelar SMA Hellomotion pada 18 Oktober 2025 dan Juara 1 Tosca Cup 2025 di SMA Plus Pembangunan Jaya pada 1 November 2025.

Pada November 2025, DChorzy kembali meraih Juara 1 Aiero Cup 2025 di Sekolah Annisa Izaada dan Juara 1 Cikal Cilukba 2025 di SMA Cikal Serpong. Prestasi berlanjut dengan Juara 1 KIMS Pensi 2025 di Khalifa IMS Plus pada Desember 2025.

Memasuki 2026, DChorzy mempertahankan konsistensinya dengan meraih Juara 1 Akssess 2026 di BPK Penabur Pondok Indah pada 17 Januari.