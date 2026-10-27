Bareng Ekraf dan Shopee, Tasya Farasya Beberkan Strategi Brand Lokal Menuju Global

jpnn.com, JAKARTA - Shopee Indonesia berpartisipasi dalam rangkaian acara World Conference on Creative Economy (WCCE), konferensi internasional tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada 21-25 Oktober 2026.

Keikutsertaan tersebut menegaskan komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Dalam kesempatan itu, Shopee berpartisipasi dalam sesi talkshow interaktif bertajuk 'Local Roots on The Rise: How Local Brands Win the Market', bersama Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irene Umar, serta CEO and Founder of MOP Beauty, Tasya Farasya dan experience booth interaktif di Creativillage.

Selain itu, Shopee juga menghadirkan Kampanye Spesial Hari Ekonomi Kreatif Nasional di laman Shopee Pilih Lokal untuk memperingati Hari Ekonomi Kreatif Nasional yang jatuh pada 24 Oktober setiap tahunnya.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irene Umar menyampaikan, sejalan dengan semangat WCCE 2026, yaitu 'Inclusively Creative: Collective Continuity', Kemenekraf RI berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Shopee, untuk terus mengembangkan peluang di sektor ekonomi

kreatif agar dapat semakin mudah dijangkau dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, peluang ekonomi kreatif saat ini semakin terbuka luas bagi semua kalangan. Kesempatan ini terbuka bagi siapa saja yang terus mengasah kreativitas dan berani melakukan inovasi.

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"Melalui semangat Inclusively Creative, didukung dengan teknologi digital yang semakin berkembang, salah satunya Shopee yang menghadirkan peluang produktivitas ekonomi digital bagi UMKM dan affiliate. Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan industri ekonomi kreatif di Indonesia dapat dirasakan secara kolektif dan memberikan dampak positif yang berkesinambungan bagi masyarakat karena ekonomi kreatif merupakan engine of growth,” ungkap Irene dalam keterangan resmi.

Founder & CEO of Mother of Pearl (MOP) Beauty, Tasya Farasya, content creator yang juga sukses mengembangkan MOP Beauty sebagai brand kosmetik dan kecantikan lokal menegaskan keberanian berinovasi dan eksplorasi kreativitas adalah kunci keberhasilan di industri kreatif.