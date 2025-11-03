Bareng GSI Records, Roby Satria Buka Jalan Bagi Talenta Baru

jpnn.com, JAKARTA - Musisi, produser, serta pencipta lagu, Roby Satria membuat gebrakan baru di perjalanan kariernya.

Bersama label miliknya, GSI Records, dia bakal fokus mengembangkan karier para influencer atau selebgram yang berbakat menjadi musisi solois atau pun grup yang potensial di media sosial.

Gitaris band Geisha itu mengatakan, GSI Records ingin serius menggarap karya berbentuk album utuh.

"GSI Records melihat peluang ini lebih serius. Kami menginginkan karya berbentuk album yang utuh. Di tambah lagi isu hak cipta yang semakin ketat. Kami menginginkan sebuah album yang original sesuai dengan karakter talent dan siap di bawa ke jenjang karir yang lebih serius tanpa perlu khawatir tentang isu hak cipta," ungkap Roby Satria.

Salah satu artis yang menjadi fokus bagi Roby Satria dan GSI Records yakni Nanda Prima yang sempat viral di TikTok dengan mik merahnya.

Menurutnya, Nanda sudah dilirik GSI Records dan telah memproduksi album.

Roby Satria selaku direktur utama dari GSI Records mengatakan, album Nanda Prima bertajuk 'Monolog Dengan Bayangan' itu bakal segera dirilis pada November 2025.

"Kami melihat banyak potensi dari kreator konten bersuara emas yang siap terjun di industri musik secara profesional dan kami melihat Nanda Prima adalah salah satu talent yang berbakat dan mampu mambangun personal brandingnya dengan konsisten," ucap Roby Satria.