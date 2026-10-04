Bareng Member JKT48 Bihunku Resmi Memperkenalkan Dua Rasa Baru

jpnn.com, JAKARTA - Bihunku resmi memperkenalkan dua pilihan rasa baru, yakni Bihunku Kari Ayam dan Bihunku Ayam Bakar Pedas saat event “Seruput Bihunku : Serunya Kumpul dan Ketemu Bihunku sama Oshiku” di Mall @ Bassura, Jakarta, Sabtu (3/10).

VP Marketing & NPD Snacking 2 Division, PT FKS Food Sejahtera Tbk Fendy Susanto mengatakan kolaborasi Bihunku dan JKT48 sendiri kini memasuki tahun kedua.

Bagi Bihunku, rangkaian kegiatan tersebut menjadi cara untuk kembali mempertemukan produk dengan konsumen dalam suasana yang lebih dekat.

Para Hunnies, sebutan bagi pecinta Bihunku, juga bisa bertemu dua member JKT48, Aralie dan Lily, yang hadir menyapa pengunjung.

“Melalui event Seruput Bihunku, kami ingin menjadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk bisa lebih dekat dan relevan dengan konsumen,” kata Fendy.

Di event tersebut, pengunjung dapat mencoba kedua varian tersebut sebagai bagian dari rangkaian pengalaman selama acara.

Kehadiran pilihan rasa baru ini memberi warna lain dalam pengalaman menikmati Bihunku.

“Varian Kari Ayam membawa cita rasa kari ayam, sedangkan Ayam Bakar Pedas menawarkan perpaduan rasa ayam bakar dengan sensasi pedas,” ujar Fendy.