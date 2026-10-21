Bareng Nicolas Cage, Agnez Mo Dipastikan Terlibat dalam Film C.L.A.Y.

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Aktris sekaligus penyanyi asal Indonesia, Agnes Monica alias Agnez Mo dipastikan akan membintangi film terbaru yang berjudul C.L.A.Y.

Dalam film panjang berbahasa Inggris pertamanya itu, dia bakal beradu akting dengan aktor Hollywood, Nicolas Cage.

Kabar tersebut diungkapkan Agnez Mo melalui akun miliknya di Instagram. Dia mengunggah artikel Deadline sekaligus mengonfirmasi C.L.A.Y. merupakan bergenre cyber-thriller.

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"Ya, beritanya sudah keluar. Sangat senang akhirnya bisa berbagi bahwa saya akan bergabung dengan Nicolas Cage dan Michael Sheen dalam C.L.A.Y., sebuah cyber-thriller baru yang ditulis dan disutradarai oleh Simon Afram, jujur ini terasa seperti mimpi," ungkap Agnez Mo.

Pelantun Coke Bottle itu menyatakan keterlibatan dirinya dalam film C.L.A.Y. seperti sebuah mimpi.

Sejak tampil dalam serial Reacher, Agnez Mo merasa mendapat banyak kesempatan untuk mengembangkan kemampuan akting.

"Setelah 'Reacher', saya sangat bersyukur atas kesempatan untuk melangkah ke dunia lain, mengeksplorasi karakter baru, dan terus menantang diri saya sebagai aktris," beber selebritas berusia 40 tahun itu.

Agnez Mo belum mengungkap karakter yang bakal diperankan dalam C.L.A.Y.