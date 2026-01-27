Bareng Pixar dan Mobile Legends, OH!SOME Luncurkan Koleksi Kartu Eksklusif

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang tahun Kuda Api, retailer gaya hidup di bawah naungan Blue Origin Group, OH!SOME, menggebrak pasar dengan meluncurkan dua koleksi collectible cards terbaru.

Koleksi tersebut menggandeng dua raksasa hiburan dunia yakni Pixar dan Mobile Legends: Bang Bang (MLBB).

"Ini mempertegas komitmen kami menghadirkan produk gaya hidup yang relevan, memiliki nilai emosional tinggi, sekaligus mengikuti tren global yang sedang berkembang," kata Head of Brand OH!SOME, Jonathan Qiao, Selasa (27/1).

Menurutnya, kehadiran Pixar Collectible Cards sekaligus dalam rangka memperingati ulang tahun ke-40 Pixar.

Koleksi itu menampilkan karakter ikonik dari film-film legendaris seperti Toy Story, Finding Nemo, Inside Out dan Monsters, Inc.

"Koleksi ini didesain untuk menghidupkan kembali momen emosional lintas generasi, menyatukan orang tua yang ingin bernostalgia dengan anak-anak yang baru mengenal keajaiban dunia Pixar," ungkapnya.

Bersamaan dengan kemeriahan M7 World Championship di Jakarta, OH!SOME merilis 1Play × MLBB M7 World Championship 2026 E Series Trading Card Collection.

Koleksi itu sudah bisa didapatkan sejak 23 Januari 2026 di gerai tertentu di Indonesia dan Singapura.