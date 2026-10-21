Bareskrim Bongkar Dugaan Kecurangan Beras Fortifikasi, 12 Saksi Diperiksa

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Komisaris Besar Suhasto mengatakan penyidik mengantongi minimal dua alat bukti untuk meningkatkan status penanganan kasus dugaan kecurangan produksi beras fortifikasi yang tak memenuhi standar mutu dan kandungan gizi dari penyelidikan ke penyidikan.

“Penyidik telah menaikkan status perkara ini dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan,” kata Suhasto dalam konferensi pers, Rabu (21/10).

Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri menemukan lima merek beras fortifikasi, yakni Idola Hijau, Idola Merah, Dewa Tunggal Raja Lele, Cantik Manis, dan Wijaya Kusuma.

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Berdasarkan hasil uji laboratorium, kelima produk tersebut tidak memiliki kandungan vitamin tambahan sebagaimana yang dipersyaratkan untuk beras fortifikasi.

Pengujian dilakukan oleh Satgas Pangan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) terhadap produk yang beredar di pasaran.

Sampel beras diperiksa di laboratorium PT Saraswanti Indo Genetech (SIG). “Kelima merek tersebut mutu dan kandungan gizinya tidak sesuai dengan label pada kemasan,” ujarnya.

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Suhasto mengungkapkan seluruh produk tersebut diproduksi oleh satu perusahaan berinisial PT DTA yang beroperasi di kawasan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Dalam pengusutan kasus ini, penyidik telah memeriksa 12 saksi yang berasal dari pihak pelapor, yakni Bapanas RI, dan jajaran PT DTA.