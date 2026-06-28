Bareskrim Bongkar Penyelundupan 325 Kg Sabu-Sabu Jaringan Thailand

jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar penyelundupan 325 kilogram sabu-sabu senilai Rp 585 miliar, yang diduga berasal dari jaringan internasional Thailand-Indonesia melalui perairan Aceh.

Dalam pengungkapan itu, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menangkap dua tersangka yang diduga terlibat dalam distribusi barang haram tersebut.

Kedua tersangka yang ditangkap berinisial JF dan Z, yang memiliki peran berbeda-beda. Selain menangkap dua tersangka, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri juga menetapkan dua orang berinisial MJ dan MHL yang diduga sebagai pengendali.

"Dari hasil interogasi terhadap pelaku, didapatkan dua nama yang diduga sebagai pengendali yaitu MJ dan MHL," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (28/6).

Penyidik telah menetapkan MJ alias J dan UA alias MHL sebagai daftar pencarian orang (DPO) dan masih melakukan pengejaran terhadap keduanya.

Brigjen Eko menjelaskan pengungkapan dilakukan tim gabungan Subdit IV Dittipidnarkoba, Tim 1 Satgas NIC, Bea Cukai Kantor Wilayah Aceh, dan Bea Cukai Lhokseumawe berdasarkan hasil penyelidikan sejak awal Mei 2026.

Dalam operasi pada 23 Juni 2026, petugas menangkap JF yang diduga berperan sebagai tekong dan Z yang diduga bertugas mengendalikan pengangkutan di darat. Keduanya diamankan setelah mobil Honda HR-V yang membawa sabu-sabu dihentikan di kawasan Blang Mangat, Lhokseumawe.

Petugas menyita 325 bungkus sabu berkemasan teh China yang dikemas dalam 13 karung, satu unit mobil Honda HR-V, satu kapal jenis oskadon, serta sejumlah telepon seluler yang diduga digunakan untuk komunikasi jaringan.