Bongkar Praktik Culas Penimbunan Solar Subsidi di Bandung, Bareskrim Sita Ribuan Liter BBM

jpnn.com - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri melalui Tim Unit I Satresmob membongkar praktik penyalahgunaan dan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar di wilayah Bandung, Jawa Barat.

Dalam pengungkapan itu, polisi menyita ribuan liter Solar bersubsidi, dua truk Mitsubishi Ragasa, puluhan galon air mineral, hingga sejumlah pelat nomor kendaraan yang diduga digunakan untuk mengelabui petugas SPBU.

Kanit I Satresmob Bareskrim Polri AKBP Harry Azhar mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan terkait penimbunan Solar bersubsidi. Tim langsung melakukan penyelidikan di sejumlah wilayah di Bandung dan sekitarnya.

“Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan adanya aktivitas pembelian Solar bersubsidi secara berulang yang diduga untuk ditimbun," kata Harry dalam keterangannya, Sabtu (31/10).

Tim pada Minggu (18/10), pukul 18.30 WIB memantau pergerakan kendaraan di sejumlah SPBU di Jalan Gedebage, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Petugas kemudian mencurigai satu unit truk Mitsubishi Ragasa bernomor polisi D 8614 YD yang sedang mengantre di SPBU Pertamina Jalan Moch. Toha Nomor 33, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Sekitar pukul 02.35 WIB, polisi langsung menyergap truk yang mengisi Solar di mesin nomor 2.

Saat melakukan pemeriksaan, petugas menemukan modus penimbunan Solar subsidi menggunakan galon air mineral berkapasitas 15 liter.

Di dalam truk ditemukan lima galon berisi Solar dan 17 lainnya tanpa isi alias kosong.

Polisi menyita 49 foto barcode Bio Solar serta 10 pelat nomor kendaraan berbeda yang diduga digunakan untuk mengelabui petugas SPBU.