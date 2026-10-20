Bareskrim Dalami Dugaan Sabotase Blackout di Batam, CCTV Jadi Petunjuk

jpnn.com - Tm Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri masih mendalami kemungkinan unsur kelalaian maupun sabotase terkait gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman meluas (blackout) di Batam dan Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) pada 12 Oktober 2026.

Pendalaman mencakup temuan kamera pengawas (CCTV) yang tidak mengarah ke Trafo 1 Gardu Induk Sei Harapan, serta penyebab gangguan yang berdampak luas pada sistem kelistrikan.

Kepala Bareskrim Polri Irjen Asep Safrudin menyebut penyelidikan dilakukan untuk mengungkap penyebab gangguan sekaligus memastikan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.

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"Pada saat kejadian gangguan listrik terjadi, Bareskrim langsung turun. Kami melakukan penyelidikan untuk mengetahui apa penyebab dari gangguan listrik. Listrik merupakan sesuatu yang sangat penting bagi Batam-Bintan," kata Asep di Batam, Selasa (20/10/2026).

Penyelidikan dilakukan secara menyeluruh karena pemadaman tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat luas.

Berdasarkan temuan awal, gangguan bermula dari korsleting yang melibatkan konduktor dan keberadaan hewan liar di area gardu induk. Namun, penyidik masih mendalami apakah kejadian tersebut murni disebabkan kelalaian atau terdapat unsur kesengajaan.

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Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Moh. Irhamni mengatakan lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, untuk dugaan sabotase maupun kelalaian masih didalami.

"Untuk para tersangka ini, apakah sabotase atau kelalaian, kami sedang melakukan pendalaman. Tentunya harus kami dalami apakah disengaja oleh tersangka. Kalau sengaja, itu diperintahkan siapa? Kalau kelalaian, itu memang menjadi tanggung jawab dia dan dia tidak melakukannya," tuturnya.