menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Bareskrim Gagalkan Peredaran 9 Ton Daging Beku Kedaluwarsa Jelang Lebaran

Bareskrim Gagalkan Peredaran 9 Ton Daging Beku Kedaluwarsa Jelang Lebaran

Bareskrim Gagalkan Peredaran 9 Ton Daging Beku Kedaluwarsa Jelang Lebaran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Satuan Reserse Mobile (Resmob) Bareskrim Polri membongkar truk berisi daging beku impor kedaluwarsa. ANTARA/HO-Sat Resmob Bareskrim Polri/am.

jpnn.com, JAKARTA - Satuan Reserse Mobile Bareskrim Polri mengamankan 9 ton daging beku impor kedaluwarsa yang diduga akan diedarkan ke pasar tradisional untuk konsumsi masyarakat menjelang perayaan Lebaran. Penindakan ini dilakukan setelah tim mendapati tiga unit truk yang mengangkut daging tersebut.

"Sat Resmob Bareskrim telah melakukan penindakan terhadap seseorang yang mengedarkan daging beku impor kedaluwarsa ke pasar tradisional untuk dikonsumsi masyarakat yang akan melaksanakan perayaan Lebaran," kata Kasat Resmob Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Teuku Arsya Khadafi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/3).

Dalam pengungkapan kasus ini, petugas mengamankan tiga unit truk yang mengangkut daging beku impor kedaluwarsa dengan total berat mencapai 9 ton. Saat ini para terduga pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga:

"Saati ni para terduga dan barang bukti dibawa ke Bareskrim untuk diambil keterangan dan dikembangkan lebih lanjut," imbuhnya.

Terkait detail kasus, Arsya belum dapat menyampaikan secara lengkap karena proses pemeriksaan terhadap para terduga pelaku masih berlangsung. Penyidik akan mendalami kemungkinan adanya jaringan distribusi lain yang terlibat dalam peredaran daging kedaluwarsa tersebut.

Polri sendiri tergabung dalam Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan guna melakukan pemantauan pangan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Pemantauan intensif dilakukan mulai dari perayaan Imlek, Ramadhan, hingga menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri untuk memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. (antara/jpnn)

Baca Juga:

Berita Selanjutnya:
Harga Melonjak, Industri & Pedagang Daging Bingung dengan Kebijakan Pemerintah

Bareskrim amankan 9 ton daging beku impor kedaluwarsa yang diduga hendak diedarkan ke pasar tradisional jelang Lebaran.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI