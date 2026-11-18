jpnn.com - Penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11) malam.

Rumah tersebut diduga dijadikan posko makar oleh salah satu tersangka kasus penyadapan ilegal, yakni Irjen Eko Hadi Santoso (EHS).

Hal itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

"Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH," kata Susatyo.

Penggeledahan itu bagian dari proses penyidikan kasus dugaan makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Perkara tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan pihak-pihak lainnya yang tengah ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Namun, Susatyo tidak memerinci hasil penggeledahan tersebut. Menurutnya, hasilnya akan disampaikan secara lengkap melalui konferensi pers.

Diketahui, Bareskrim Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan peristiwa tindak pidana makar terhadap Presiden, termasuk pemufakatan jahat, yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.