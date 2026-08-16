Bareskrim Gerebek Kasino di Nagoya Batam, 197 Orang Diamankan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bersama Polda Kepulauan Riau dan Polresta Barelang mengamankan 197 orang dalam penggerebekan dugaan tindak pidana perjudian jenis kasino di kawasan Nagoya, Batam, Kepulauan Riau.

Penggerebekan dilakukan pada Sabtu (15/8) sekitar pukul 21.30 WIB di salah satu rumah toko (ruko) di kawasan Nagoya. Penindakan tersebut dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan selama sekitar dua hingga tiga bulan.

Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan penyelidikan bermula dari informasi masyarakat dan pemberitaan media di Batam.

"Penyelidikan ini sudah kita lakukan cukup lama, dua sampai tiga bulan yang lalu. Berawal dengan informasi masyarakat dan juga dari rekan-rekan media di Batam. Kami mengambil langkah penggerebekan untuk dugaan tindak pidana perjudian jenis kasino," kata Nunung di Batam, Minggu (16/8).

Dari 197 orang yang diamankan, polisi masih mendalami peran masing-masing. Mereka terdiri atas seorang pemilik atau pihak yang disebut berinisial A, dua manajer, lima kasir, satu pengawas, 25 penukar chip, 65 dealer atau bandar, dua tenaga pemasaran, serta 96 pemain.

Dari 96 pemain tersebut, sebanyak 86 orang merupakan warga negara Indonesia (WNI), sedangkan 10 lainnya merupakan warga negara asing (WNA).

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"Di antaranya ada tujuh warga negara China, dua warga negara Singapura dan satu warga negara Malaysia," ujar Nunung.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi juga menyita uang tunai sekitar Rp7,297 miliar yang disimpan di dalam tiga brankas. Selain itu, polisi mengamankan uang dari aktivitas penukaran chip sekitar Rp500 juta.