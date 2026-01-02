Bareskrim Kejar Aliran Dana & Aset 20 Tersangka Judol Jaringan Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menangkap 20 tersangka kasus judi online jaringan internasional di sejumlah wilayah. Penangkapan para tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan penyidik Subdit III (Jatanras) Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri

“Pengungkapan jaringan perjudian online internasional ini adalah wujud komitmen Polri dalam melaksanakan perintah Presiden (Prabowo Subianto) dan Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) untuk memberantas judi online. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas dan merugikan masyarakat,” ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra dalam keterangan tertulis pada Jumat (2/1).

Diketahui situs-situs judi online ini beroperasi dalam kurun waktu sekitar satu tahun terakhir. Wira Satya mengatakan omzet yang diraup para pelaku diduga ratusan miliar rupiah.

Baca Juga: Bareskrim Blokir 112 Rekening Bank dari Jaringan Judi Online Internasional

"Tentunya kami berkoordinasi dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk mengetahui sejauh mana aliran dananya, dan ke mana saja. Omzet sindikat judi online jaringan internasional ini kami duga mencapai ratusan miliar rupiah," kata Wira Satya.

Dia menekankan penegakan hukum tidak hanya difokuskan pada pelaku lapangan, tetapi juga menyasar aliran dana dan aset hasil tindak pidana.

“Kami tidak berhenti pada penangkapan pelaku. Penyidik terus menelusuri aliran dana, aset, serta pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk yang berperan dalam pencucian uang. Seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” tegas Wira Satya.

Baca Juga: Bareskrim Gulung 20 Tersangka Judi Online Internasional di Jakut hingga Cianjur

Selain berkoordinasi dengan PPATK, lanjut Wira Satya, penyidik Subdit III (Jatanras) akan memeriksakan barang bukti di Pusat Laboratorium Forensik Polri (Puslabfor), memeriksa ahli laboratorium forensik, memeriksa ahli ITE, berkordinasi dengan pihak perbankan terkait rekening bank milik para tersangka, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta berkordinasi dengan pihak kejaksaan terkait berkas perkara.

Diberitakan sebelumnya penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus-kasus yang diungkap Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. 20 Tersangka diamankan selama periode Agustus hingga Desember 2025.