menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Bareskrim Olah TKP Sekolah Swasta Simpan Senjata, Ini Hasilnya

Bareskrim Olah TKP Sekolah Swasta Simpan Senjata, Ini Hasilnya

Bareskrim Olah TKP Sekolah Swasta Simpan Senjata, Ini Hasilnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Temuan berupa sejumlah senjata api dan airsoft gun di salah satu ruangan yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Puslabfor Bareskrim Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sekolah temuan senjata airsoft gun di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel).

Kanit Krimum Reskrim Jaksel Ipda Alpino de Tech menyatakan Puslabfor mengambil sebanyak 30 item dari TKP sekolah.

"Totalnya ada 30 item yang telah ditemukan Puslabfor, yang berkaitan dengan senjata, senjata angin, amunisi, dan sparepart-nya," katanya kepada wartawan di sekolah swasta tersebut di Jakarta Selatan, Senin.

Baca Juga:

Alpino mengatakan olah TKP itu merupakan salah satu bentuk pelayanan dari pihak kepolisian untuk memastikan agar tidak ada barang-barang yang diduga berbahaya di sekolah tersebut.

Sebanyak dua tim Puslabfor diterjunkan untuk menguji sampel DNA dan mengecek ada atau tidaknya barang-barang yang berkaitan dengan senjata api, senjata angin atau amunisi, dan sparepart dari senjata tersebut.

Setelah olah TKP dari pukul 14.30 hingga 19.00 WIB, pihaknya menemukan sisa senjata dan amunisi untuk dibawa sebagai pendalaman kasus lebih lanjut.

Baca Juga:

"Hasil temuannya masih sama, ada airsoft gun, ada juga amunisi, ada juga magasin airsoft gun, dan sparepart dari senjata, contohnya sasaran tembak dan gagang senjata," ujar Alpino.

Dalam olah TKP tersebut, pihaknya menelusuri tiga ruangan, yakni ruangan eks Ketua Pengurus Yayasan, ruangan Sekretaris, dan ruangan Sarana Prasarana Yayasan.

Puslabfor Bareskrim Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sekolah temuan senjata airsoft gun.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI