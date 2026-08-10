Bareskrim Olah TKP Sekolah Swasta Simpan Senjata, Ini Hasilnya
jpnn.com, JAKARTA - Puslabfor Bareskrim Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sekolah temuan senjata airsoft gun di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel).
Kanit Krimum Reskrim Jaksel Ipda Alpino de Tech menyatakan Puslabfor mengambil sebanyak 30 item dari TKP sekolah.
"Totalnya ada 30 item yang telah ditemukan Puslabfor, yang berkaitan dengan senjata, senjata angin, amunisi, dan sparepart-nya," katanya kepada wartawan di sekolah swasta tersebut di Jakarta Selatan, Senin.
Alpino mengatakan olah TKP itu merupakan salah satu bentuk pelayanan dari pihak kepolisian untuk memastikan agar tidak ada barang-barang yang diduga berbahaya di sekolah tersebut.
Sebanyak dua tim Puslabfor diterjunkan untuk menguji sampel DNA dan mengecek ada atau tidaknya barang-barang yang berkaitan dengan senjata api, senjata angin atau amunisi, dan sparepart dari senjata tersebut.
Setelah olah TKP dari pukul 14.30 hingga 19.00 WIB, pihaknya menemukan sisa senjata dan amunisi untuk dibawa sebagai pendalaman kasus lebih lanjut.
"Hasil temuannya masih sama, ada airsoft gun, ada juga amunisi, ada juga magasin airsoft gun, dan sparepart dari senjata, contohnya sasaran tembak dan gagang senjata," ujar Alpino.
Dalam olah TKP tersebut, pihaknya menelusuri tiga ruangan, yakni ruangan eks Ketua Pengurus Yayasan, ruangan Sekretaris, dan ruangan Sarana Prasarana Yayasan.
Puslabfor Bareskrim Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sekolah temuan senjata airsoft gun.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Heboh Temuan 995 Senpi di Sekolah Swasta Jaksel, Polisi Ogah Dibilang Lamban
- Temuan 995 Senjata Api di Sekolah Swasta Jaksel, Sahroni: Jangan Sampai Ada Jaringan Besar
- Pemilik 995 Senjata Api di Sekolah Sudah Meninggal Dunia Tahun 2020
- Jenderal Purnawirawan TNI Minta Polisi Usut Tuntas Temuan Senpi & Narkoba di Sekolah
- Usut Kasus Temuan Senpi di Sekolah, Polisi Temukan Dokumen Impor
- DPR Minta Aparat Usut Tuntas Kepemilikan Ratusan Senpi di Sekolah Swasta