Bareskrim Polri Bakal Sikat Polisi Terlibat Narkoba, Contohnya AKP Deky Jonathan Sasiang
jpnn.com - Bareskrim Polri menyatakan bakal menindak tegas oknum polisi yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.
"Perintah Kapolri sangat jelas dan tegas, jika ada anggota yang berani bermain-main dengan narkoba akan ditindak tegas," kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Syahardiantono kepada awak media di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyebut penindakan terhadap sejumlah oknum polisi yang terlibat narkoba adalah bukti keseriusan Polri dalam melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
"Tidak ada yang kebal hukum, semua sama di hadapan hukum," ucapnya menegaskan.
Brigjen Eko memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap beberapa oknum polisi yang terlibat narkoba di Kalimantan Timur berjalan paralel dengan penindakan pelanggaran kode etik Polri.
"Sanksinya sudah jelas, yang terbukti terlibat narkoba akan di-PTDH (dipecat, red.),” ujarnya.
Selain itu, dia juga memastikan bahwa penyidikan kasus para oknum polisi tersebut berjalan profesional dan transparan.
