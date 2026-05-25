Bareskrim Polri Gulung New Zone Medan, THM Penjual Narkoba Tinggal Tunggu Waktu

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kembali menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas peredaran narkoba yang berkedok tempat hiburan malam (THM).

Kali ini, tim gabungan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menggerebek tempat hiburan malam New Zone (NZ) di Kota Medan, Sumatra Utara, yang selama ini kerap dikaitkan dengan berbagai kasus narkotika.

Penggerebekan dilakukan pada Sabtu dini hari, 23 Mei 2026 sekitar pukul 03.25 WIB.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan puluhan orang beserta sejumlah barang bukti narkotika dari lokasi.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam membersihkan tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba.

“Pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026, sekitar pukul 03.25 WIB, tim gabungan telah melakukan penindakan di tempat hiburan malam New Zone yang berlokasi di Kota Medan,” kata Brigjen Eko Hadi Santoso dalam keterangannya, Minggu (24/5).

Penggerebekan New Zone Medan langsung menjadi perhatian publik. Pasalnya, nama THM tersebut bukan pertama kali dikaitkan dengan persoalan narkoba.

Dalam beberapa tahun terakhir, New Zone berulang kali muncul dalam berbagai laporan penegakan hukum, mulai dari razia narkotika, prostitusi terselubung, dugaan peredaran ekstasi, hingga kasus pengunjung overdosis (OD).