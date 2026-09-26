Bareskrim Polri Tangkap Buron Kasus Judi Online di Tailan

jpnn.com, JAKARTA - Bareskrim Polri menangkap buron kasus dugaan perjudian daring atau online berinisial FP di Tailan dan memulangkan yang bersangkutan ke Indonesia.

"Kami dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama dengan Set NCB Interpol dan tentunya dibantu oleh Imigrasi melakukan penangkapan terhadap tersangka FP," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Setyo Koes Heriyanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Setyo menjelaskan FP merupakan tersangka dalam perkara perjudian online yang melibatkan situs Empire88, 1XBET, dan AJ8KEREN.

Ketiga situs tersebut menawarkan berbagai jenis permainan judi online, di antaranya slot, kasino, dan judi bola.

Berdasarkan hasil penyidikan, perputaran uang dari aktivitas perjudian online pada ketiga situs tersebut dalam periode Januari hingga April 2026 mencapai sekitar Rp1 triliun.

Penyidik menetapkan FP sebagai daftar pencarian orang (DPO) pada 29 Juli 2026. Tersangka FP diketahui telah meninggalkan Indonesia dan berada di luar negeri.

Upaya pencarian FP terus dilakukan melalui kerja sama kepolisian lintas negara. Pada 10 September 2026, Dittipidsiber Bareskrim Polri melakukan kerja sama penyidikan dengan Atase Kepolisian RI di Singapura setelah memperoleh informasi bahwa FP sudah tidak berada di negara tersebut.

"Dari informasi yang kami dapatkan, yang bersangkutan sudah tidak berada di Singapura dan kemudian diketahui bergeser ke Tailan," kata Setyo.