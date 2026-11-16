Bareskrim Sita Aset Sekitar Rp28 M terkait Pencucian Uang Judol, Lihat!

jpnn.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri membongkar kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal judi online (daring).

Dalam penanganan kasus itu, Bareskrim Polri menyita aset senilai sekitar Rp28 miliar.

Direktur Tindak Pidana Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Suhasto menjelaskan terungkapnya kasus itu bermula ketika penyidik menemukan situs judi daring berinisial A dalam patroli siber.

"Sampai dengan saat ini kegiatan judi online ini masih berlangsung, baik dengan identitas inisial A ini atau dengan identitas yang berbeda," kata dia di Gedung Bareskrim, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Kemudian, penyidik melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui kegiatan situs judi daring tersebut secara komprehensif, mulai dari sistem bid hingga metode pembayaran melalui QRIS, virtual account, transfer bank, e-money, dan transfer pulsa.

Diketahui bahwa para pemain menempatkan nilai taruhan dan penawaran tertentu untuk dapat berpartisipasi, di antaranya permainan hot game, live casino, race, togel, olahraga, crash game, arcade hingga poker.

Sindikat judi daring tersebut juga memanfaatkan infrastruktur server di luar negeri, yaitu Finlandia dan Amerika Serikat, untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum.

Dari penelusuran, lanjut Suhasto, turut diidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan sebagai sarana penerimaan deposit.