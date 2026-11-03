Bareskrim Tetapkan LSP Jadi Tersangka Penyadapan Terhadap Presiden
jpnn.com - JAKARTA - Bareskrim Polri menetapkan tiga anggota polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal, penghapusan data elektronik, terhadap sejumlah pihak mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga wartawan.
Ketiganya berinisial LSP, ASN, dan EH.
Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11) malam.
"Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, LSP, ASN, dan EH," kata Asep.
Meski tak disebut saat konferensi pers, tetapi sejak siang tadi LSP yang dimaksud mengarah kepada Listyo Sigit Prabowo. Kemudian EH Eko Hadi, dan ASN Ahrie Sonta Nasution
Dia menjelaskan, penetapan tersebut merupakan hasil dari serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri.
Kasus ini mencakup dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyebut Kapolri memberikan perhatian serius terhadap perkara yang melibatkan tiga personel kepolisian tersebut.
Bareskrim Polri menetapkan tiga anggota polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
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