Bareskrim Tetapkan Wagub Babel Tersangka Perkara Ijazah Palsu

jpnn.com, JAKARTA - Penyidik Bareskrim Polri dikabarkan telah menetapkan Wakil Gubernur Bangka Belitung Hellyana sebagai tersangka dugaan penggunaan ijazah palsu.

Informasi itu disampaikan kuasa hukum pelapor, Herdika Sukma Negara dalam keterangannya pada Senin (22/12).

"Benar terkait informasi tersebut. Kami juga sudah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Mabes Polri yaitu tentang perihal ijazah Wakil Gubernur yaitu Ibu Hellyana," kata Herdika dalam keterangannya pada wartawan.

Dari dokumen yang diterima, penetapan tersangka itu berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tesangka Nomor: S.Tap/S4/104/XII/2025/Dittipidum/Bareskrim tertanggal 17 Desember 2025.

Dari hasil penelusuran dari PDDIKTI, Wakil Gubernur Hellyana masuk kuliah di tahun 2013. Sedangkan, status berakhirnya dengan mengundurkan diri pada 2014.

"Tidak mungkin ijazah sudah keluar hanya kuliah satu tahun saja," imbuhnya.

Herdika juga menyayangkan soal adanya dugaan penggunaan gelar atau ijazah palsu, yang digunakan Wakil Gubernur Babel Hellyana yang sampai saat ini masih digunakan dalam gelar akademiknya.

Sebelumnya, mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Ahmad Sidik didampingi kuasa hukumnya Herdika Sukma Negara melaporkan Wagub Babel Hellyana ke Bareskrim Polri atas dugaan kepemilikan ijazah palsu.