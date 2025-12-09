Bareskrim Usut Sumber Gelondongan Kayu di Sumut, PT TBS Siap-Siap Saja
jpnn.com - Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengusut asal-usul gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang di Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut) akhir November 2025.
Tim Bareskrim telah mengambil sampel 27 kayu di daerah aliran sungai (DAS) Garoga di Tapanuli Utara (Taput) dalam tahapan penyelidikan sumber kayu.
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Moh. Irhamni mengatakan bahwa sampel tersebut diambil dari sekitar posko yang didirikan di sekitar DAS Garoga.
"Di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa," kata dia di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Brigjen Irhamni menyebut jenis kayu yang dominan adalah karet, ketapang, durian, dan lainnya.
Kayu-kayu yang telah diambil pun dispesifikasikan dan dikategorikan oleh ahli.
Identifikasi menunjukkan bahwa kayu-kayu yang disisihkan tersebut merupakan hasil gergajian, hasil dicabut bersama akar dengan alat berat, hasil longsor, dan hasil pengangkutan loader.
Tim Bareskrim Polri mengusut sumber gelondongan kayu terbawa banjir bandang di Tapanuli Utara. Aktivitas PT TBS menjadi sorotan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira untuk Guru Negeri & Swasta, Ketimpangan Sosial Telah Disorot, Dikawal Ketat
- Kerugian Ekonomi Sumut Rp 2,7 Triliun, Aceh Rp 2,2 Triliun
- Konser 100 Musisi Heal Sumatra Kumpulkan Rp15,1 Miliar untuk Korban Bencana
- Usut Sumber Kayu Gelondongan dalam Banjir Sumatra, Bareskrim Ambil Sampel di DAS Garoga Sumut
- Pemerintah Waspadai Oknum Mafia Tanah Seusai Banjir Pulau Sumatra
- Aksi Kolektif Kemdiktisaintek bersama Perguruan Tinggi dalam Pemulihan Sumatera Barat