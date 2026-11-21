jpnn.com, JAKARTA - Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08 (PP BP 08) menyatakan dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur yang layak dipertimbangkan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Dukungan tersebut didasarkan pada rekam jejak, pengalaman kepemimpinan, kematangan politik, kemampuan komunikasi, serta kiprah Sufmi Dasco Ahmad dalam membangun komunikasi lintas kekuatan politik dan mengawal pemerintahan melalui lembaga legislatif.

Hal tersebut disampaikan Syafrudin Budiman, S.IP atau Gus Din, selaku Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08 (PP BP 08) sekaligus Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG) di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Gus Din, Indonesia membutuhkan sosok Wakil Presiden yang tidak hanya memiliki kapasitas intelektual dan pengalaman politik, tetapi juga mampu menjadi mitra strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi berbagai tantangan pemerintahan, politik, ekonomi, dan kebangsaan.

"BP 08 menilai Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur paling cakap dan memiliki kapasitas kepemimpinan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Beliau mempunyai pengalaman panjang di dunia politik, organisasi, hukum, dan parlemen. Lebih dari itu, beliau memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik dan memahami bagaimana membangun kerja sama dengan berbagai kalangan," ujar Gus Din.

Rekam Jejak, Pendidikan dan Pengalaman Kepemimpinan

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Gus Din menjelaskan Sufmi Dasco Ahmad mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional yang relatif lengkap.

Lahir di Bandung pada 7 Oktober 1967, Dasco mengawali pendidikan tinggi di bidang Teknik Elektro Universitas Pancasila dan kemudian melanjutkan pendidikan hukum hingga meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Islam Bandung.