jpnn.com, JAKARTA - Barry Callebaut, produsen cokelat dan kakao mengumumkan rencana pembangunan pabrik baru di Karawang, Jawa Barat.

Pabrik yang dibangun dari awal di atas lahan baru (greenfield facility) ini akan menjadi pabrik cokelat ketiga sekaligus fasilitas produksi keempat perusahaan di Indonesia. Pabrik tersebut ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2029.

Pembangunan pabrik ini menjadi langkah terbaru Barry Callebaut untuk memperkuat bisnisnya di Indonesia. Dalam 15 tahun terakhir, total investasi perusahaan di Tanah Air telah mencapai lebih dari US$150 juta.

Investasi tersebut mencakup pengolahan kakao, produksi cokelat, inovasi, serta pengembangan berbagai kapabilitas yang mendukung seluruh rantai bisnis kakao dan cokelat.

Pabrik baru ini berlokasi di Kawasan Industri Suryacipta, sekitar 80 kilometer di sebelah timur Jakarta. Kehadirannya akan melengkapi dua pabrik cokelat Barry Callebaut yang beroperasi di Gresik, Jawa Timur, dan Rancaekek-Sumedang, Jawa Barat, serta pabrik pengolahan kakao di Bandung.

Fasilitas di Karawang akan dilengkapi teknologi produksi modern guna memenuhi kebutuhan pelanggan di Indonesia dan Asia Tenggara akan produk cokelat premium bermutu tinggi yang diproduksi secara berkelanjutan. Pembangunannya akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan pelanggan dan perkembangan pasar.

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"Asia Pasifik merupakan pasar yang penting bagi pertumbuhan Barry Callebaut. Industri makanan di kawasan ini terus berkembang, preferensi konsumen juga berubah-ubah, dan peluang di sektor cokelat sangat besar. Indonesia menjadi pasar prioritas dalam strategi 'Focus for Growth' kami karena memiliki potensi jangka panjang yang kuat. Melalui investasi berkelanjutan, kami ingin semakin dekat dengan pelanggan dan membangun kemampuan untuk tumbuh bersama mereka. Pabrik baru di Karawang menjadi bagian penting dari komitmen tersebut. Fasilitas ini akan memperkuat kemampuan kami dalam berinovasi, memproduksi, dan melayani pelanggan di Indonesia serta seluruh Asia Tenggara," kata President, Asia Pacific Barry Callebaut Vamsi Mohan Thati.

Barry Callebaut telah membangun bisnis terintegrasi di Indonesia, mulai dari pengadaan dan pengolahan kakao hingga penelitian, pengembangan, dan produksi cokelat.