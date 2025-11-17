Baru 2 Pekan, Wuling Darion Sudah Menerima 1.300 SPK

jpnn.com, BALI - Wuling kembali mencuri perhatian pasar otomotif tanah air. Dua pekan setelah resmi meluncurkan Darion, MPV elektrifikasi terbarunya ini langsung dibanjiri pemesanan.

Wuling Darion langsung menerima 1.300 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK).

Brand Communication Senior Manager Wuling Motors, Brian Gomgom, menyebut antusiasme konsumen melebihi ekspektasi mereka.

“Pokoknya sejak dirilis resmi dua pekan lalu, Wuling Darion sudah tembus 1.300 SPK,” ungkap Gomgom di sela media drive Darion Bali-Jakarta, Senin (17/1).

Menariknya, dari total pemesanan tersebut, varian Darion EV (listrik murni) justru mendominasi, jauh melampaui varian Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).

Padahal, secara umum, PHEV dianggap sebagai jembatan bagi konsumen yang belum siap pindah total ke mobil listrik.

Namun, tren itu justru berkebalikan untuk Wuling. Gomgom menjelaskan bahwa kesadaran dan kepercayaan konsumen terhadap produk EV Wuling sudah sangat kuat, terutama berkat jejak sukses Air ev dan BinguoEV di Indonesia.

“Konsumen memang lebih aware dengan produk EV Wuling. Varian PHEV kan baru pertama,” tambah Gomgom.