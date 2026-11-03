Baru 258 Ribu Pekerja Palembang Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Ratu Dewa Bereaksi

jpnn.com, PALEMBANG - Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Kota Palembang masih menghadapi tantangan.

Hingga 31 Oktober 2026, jumlah pekerja yang terlindungi program Universal Coverage Jamsostek (UCJ) baru mencapai 258.886 orang atau sekitar 37,78 persen.

Artinya, cakupan perlindungan pekerja masih perlu digenjot agar makin banyak masyarakat mendapatkan jaminan sosial, ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun persoalan ketenagakerjaan lainnya.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta perusahaan swasta hingga instansi terkait lebih serius memenuhi kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Penegasan tersebut disampaikan Ratu Dewa saat membuka Rapat Forum Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang dalam rangka mewujudkan UCJ Tahun 2026 di Aula Badaruddin, Kantor Kejari Palembang, Selasa (3/11).

Menurut Dewa, perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.

Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan harus ikut mengambil bagian dalam memastikan pekerja memperoleh hak perlindungan sosial.

"Apalagi ini merupakan program dari Bapak Presiden Republik Indonesia," ujar Dewa.