menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Baru 3 Bulan Menjabat, Dirut PT Pos Indonesia Daud Joseph Mengundurkan Diri

Baru 3 Bulan Menjabat, Dirut PT Pos Indonesia Daud Joseph Mengundurkan Diri

Baru 3 Bulan Menjabat, Dirut PT Pos Indonesia Daud Joseph Mengundurkan Diri
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Arsip - Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph memberikan keterangan. (ANTARA/HO PT Pos Indonesia)

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Daud Joseph resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis, (2/7).

Daud Joseph diketahui baru sekitar tiga bulan menjabat, setelah ditunjuk sebagai dirut PT Pos Indonesia (Persero) pada Maret 2026.

Corporate Secretary PT Pos Indonesia Iwan Gunawan menjelaskan Daud mundur dengan alasan murni dari keinginan dan pertimbangan pribadi.

Baca Juga:

Iwan menyatakan perseroan menghormati keputusan Daud dan menyampaikan apresiasi atas tiga bulan kinerjanya. 

“(PT Pos Indonesia (Persero)) menyampaikan apresiasi atas dedikasi, pengabdian, dan kontribusi yang telah diberikan selama memimpin perusahaan," kata Iwan Gunawan dalam keterangan tertulis.

Perseroan memastikan proses transisi kepemimpinan akan dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang berlaku.

Baca Juga:

Selama proses tersebut berlangsung, PT Pos Indonesia memastikan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan dan tidak mengganggu layanan kepada seluruh stakeholder.

Sebagai bagian dari Danantara, perseroan berjanji memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memperkuat kinerja perusahaan, serta menjalankan program kerja strategis yang sedang berlangsung.

Baru tiga bulan menjabat, Dirut PT Pos Indonesia Daud Joseph resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI