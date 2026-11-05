Baru 9 Bulan Berjalan, LPKR Kantongi Pra Penjualan Rp5,49 Triliun, Hunian Rp101 Jutaan Paling Diburu
jpnn.com, JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) mengumumkan hasil kinerja keuangan untuk periode sembilan bulan pertama 2026 (9M26) yang berakhir pada 30 September 2026.
Perseroan berhasil membukukan pra penjualan sebesar Rp5,49 triliun atau setara 91 persen dari target sepanjang tahun 2026.
"Capaian tersebut didorong permintaan yang berkelanjutan terhadap hunian tapak di berbagai proyek kota mandiri utama, khususnya pada segmen hunian terjangkau dan menengah," kata CEO LPKR John Riady, Kamis (5/11).
Perseroan mencatat pendapatan sebesar Rp5,37 triliun, EBITDA sebesar Rp1,11 triliun, dan laba bersih setelah pajak (NPAT) sebesar Rp1,24 triliun. Pada akhir periode pelaporan, LPKR memiliki saldo kas sebesar Rp1,37 triliun.
Rumah Terjangkau Jadi Tulang Punggung
Pada segmen properti, pra penjualan Rp5,49 triliun tersebut didorong permintaan yang tetap kuat terhadap hunian tapak di segmen terjangkau maupun menengah. Kedua segmen tersebut berkontribusi sebesar 75 persen terhadap total pra penjualan.
Hal itu mencerminkan tingginya minat dari pembeli rumah pertama (first-time homebuyers) dan konsumen yang membeli rumah untuk ditempati sendiri (end-users).
Pencapaian tersebut turut didukung peluncuran Hunian Warisan Bangsa Serang pada 9M26. Proyek baru ini berhasil menarik permintaan yang kuat dari pasar sekaligus menegaskan kemampuan LPKR dalam menjangkau berbagai segmen pasar perumahan.
PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) bukukan pra penjualan Rp5,49 triliun atau 91 persen target 2026. Hunian Warisan Bangsa Serang Rp101 jutaan laris manis.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rumah Akita 3 di Bandung Selatan Ludes Terjual, Matahariland Mulai Pasarkan Ruko
- HWB Purwakarta Mulai Serah Terima 1.500 Unit Rumah, Penjualan Tembus 2.000 Unit
- Bukukan Lonjakan Laba 145 Persen, PANI Targetkan Hilton Hotel PIK2 Beroperasi 2027
- Berkeliling PIK2, Menjelajahi Pantai Pasir Putih hingga Miniatur Bangkok
- Rospro.id Dukung Ekspansi Pengusaha Thailand ke Indonesia
- Damai Putra Group Luncurkan The New Hoshi, Harga Mulai Rp 1 Miliar, Banyak Insentif