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Baru Buka Sebentar, IHSG Trading Halt Gegara Anjlok 8%, Efek MSCI?

Baru Buka Sebentar, IHSG Trading Halt Gegara Anjlok 8%, Efek MSCI?
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Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok ke level 5.393,92 atau merosot 8,01 persen ppada pembukaan perdaganan, Jumat (16/10). Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok ke level 5.393,92 atau merosot 8,01 persen pada pembukaan perdaganan, Jumat (16/10).

IHSG tampak belanjut mengalami penurunan drastis hingga -10.11% turun 592,97 poin ke level 5.270,82 pada sesi pagi pukul 08:58 WIB.

Kondisi tersebut langsung memicu trading halt pertama selama 30 menit hingga 09:28 WIB.

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Pada grafik pukul 09:56 WIB, pergerakan harga terlihat menukik tajam lalu tertahan di sekitar angka 5.193 – 5.270.

Titik saat harga berhenti bergerak turun atau merata secara mendadak di jam tersebut menandakan sesi perdagangan sedang dibekukan sementara (trading halt aktif).

Langkah penghentian sementara perdagangan ini mengacu pada mekanisme bursa yang mengatur ketentuan Trading Halt 30 menit, jika IHSG turun lebih dari 8% dalam satu hari bursa.

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Otoritas bursa juga memberlakukan batasan lanjutan yakni Trading Halt tambahan 30 menit jika penurunan IHSG berlanjut hingga lebih dari 15%."

Langkah penghentian ekstrem turut disiapkan melalui kebijakan Trading suspend (penghentian hingga akhir sesi atau lebih dari satu sesi), jika penurunan IHSG mencapai lebih dari 20%, dengan syarat.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok ke level 5.393,92 atau merosot 8,01 persen ppada pembukaan perdaganan, Jumat (16/10).

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