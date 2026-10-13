Baru Cetak Brace, Bintang PSS Sleman dari Jepang Incar Hatrik
jpnn.com - SLEMAN - Keran gol gelandang PSS Sleman Hiromu Tanaka akhirnya terbuka.
Dua kali menjebol gawang PSM Makassar menjadi bukti bahwa pemain asal Jepang tersebut mulai menemukan ketajamannya bersama Super Elang Jawa.
Hiromu mengirimkan sinyal bahaya kepada para pesaing PSS di Super League 2026/2027.
Setelah melewati tiga pertandingan awal musim untuk beradaptasi, ia langsung tampil menggigit ketika PSS menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-4.
Bermain di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (11/10), Hiromu memborong dua gol yang membantu PSS mempermalukan PSM dengan skor telak 3-0. Satu gol lainnya dicetak Matheus Fornazari.
Kemenangan tersebut terasa istimewa karena menjadi kemenangan kandang pertama PSS pada musim ini. Bagi Hiromu, dua gol itu juga menjadi suntikan kepercayaan diri untuk meningkatkan kontribusinya bagi PSS.
Namun, pemain Jepang itu tampaknya belum puas dengan pencapaian terbarunya. Ia sudah membidik prestasi yang lebih tinggi setelah merasakan sensasi mencetak dua gol dalam satu pertandingan.
"Untuk pertandingan berikutnya, target saya adalah mencetak hatrik," tutur Hiromu Tanaka.
Pemain PSS Sleman Hiromu Tanaka berambisi bisa mencetak hatrik setelah berhasil membuka keran gol. Dia bertekad tampil lebih maksimal.
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