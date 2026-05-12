Baru Dibuka, Tiket Laga Timnas Indonesia vs Qatar di Piala Asia 2027 Langsung Habis

jpnn.com, JAKARTA - Gelombang dukungan untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2027 mulai terasa masif. Belum juga turnamen dimulai, tiket pertandingan Skuad Garuda sudah diburu habis oleh suporter di Timur Tengah.

Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, mengungkapkan dirinya mendapat laporan mengejutkan soal tingginya animo fan Indonesia setelah drawing resmi Piala Asia 2027 diumumkan.

Menurut Arya, penjualan tiket fase awal langsung disikat suporter hanya dalam waktu singkat. Dia menyebut atmosfer dukungan untuk Timnas Indonesia sudah terasa seperti tuan rumah.

"Saya dapat laporan dari teman-teman Garuda di Timur Tengah. Tiket baru dibuka, langsung habis untuk tahap pertama. Antusiasmenya luar biasa," kata Arya.

Laga yang paling ramai diburu disebut terjadi saat Indonesia menghadapi Timnas Qatar pada matchday kedua Grup F di Aramco Stadium, Al Khobar, 16 Januari 2027.

Informasi yang beredar menyebutkan tiket tahap pertama untuk duel tersebut langsung ludes. Padahal, panitia baru melepas sekitar 15 persen dari total kapasitas stadion yang mencapai 47 ribu kursi.

Fenomena itu menunjukkan magnet besar Timnas Indonesia di kawasan Asia dan Timur Tengah.

Kehadiran ribuan diaspora Indonesia diprediksi bakal membuat stadion dipenuhi warna merah putih sepanjang turnamen berlangsung.