Baru Dirilis, Motor Listrik Yadea Osta Sudah Laku Lebih dari 1.000 Unit

jpnn.com, JAKARTA - Yadea Indonesia resmi meluncurkan motor listrik baru, Osta untuk pasar di tanah air melalui platform TikTok beberapa waktu lalu.

Kehadiran motor listrik asal China itu langsung mendapatkan sambutan yang baik dari konsumen di Indonesia.

Pasalnya, Yadea Osta terpesan lebih dari 1.000 unit selama 1 jam.

Angka tersebut menandakan tingginya minat terhadap kendaraan listrik yang mengedepankan teknologi dan efisiensi.

Tak hanya dari sisi penjualan, proses peluncuran yang berlangsung secara daring sangat sukses.

"Dengan jumlah tayangan mencapai lebih dari 2,25 juta penayangan. Pencapaian itu melampau target yang dicanangkan Yadea," tulis keterangan resmi Yadea yang diterima JPNN.com, Senin (6/4).

Torehan ini tentu memperkuat posisi Yadea sebagai salah satu pemain utama dalam industri kendaraan listrik roda dua di Indonesia yang berbasis teknologi tinggi.

Keberhasilan ini tidak lepas dari keunggulan yang ditawarkan Yadea sepeda motor listrik jarak jauh cerdas OSTA melalui filosofi “150+ 155” sebagai unique selling point dari Yadea sepeda motor listrik jarak jauh cerdas OSTA.