Baru Dirilis, Ruko Calico Grande Ludes Terjual
jpnn.com, TANGERANG - Ruko komersial Calico Grande di Paramount Petals, Tangerang, terserap pasar dengan baik atau sold out per Agustus 2025.
Hal itu menunjukkan respons masyarakat yang positif atas produk tersebut.
“Ruko Calico Grande yang terjual 100% membuktikan kepercayaan masyarakat terhadap produk Paramount Petals," kata Sales & Marketing Associate Director Paramount Land, Ferry John, Sabtu (30/8).
Dia menjelaskan ruko komersial itu dipasarkan sebanyak 59 unit dengan 4 tipe, yaitu Tipe L4 x 18 LT/LB 72 m2/ 150 m2 (3 lantai), Tipe L4 x 18 LT/ LB 72 m2/ 150 m2 (3 lantai sudut), Tipe L4 x 17 LT/LB 68 m2/ 148 m2 (3 lantai), dan Tipe L4 x 12 LT/ LB 48 m2/ 96 m2 (2 lantai).
Produk itu dibanderol dengan harga mulai dari Rp 1,6 miliaran.
"Berbagai kelebihan yang ditawarkan, di antaranya lokasi strategis di segitiga emas Tangerang Raya," ujarnya.
Berlokasi di Jl. Boulevard Sakura atau di seberang Calico Square.
Calico Grande hanya berjarak 250 meter dari South Gate, dan memiliki akses langsung ke South Junction, serta memiliki visibilitas terbaik dari jalan boulevard.
