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Baru Dua Hari, Pesanan Freelander 8 Tembus 10.000 Unit

Baru Dua Hari, Pesanan Freelander 8 Tembus 10.000 Unit
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Freelander 8. Foto: chery-jlr

jpnn.com - Merek hasil kerja sama Chery dan Jaguar Land Rover (Chery-JLR), Freelander mengumumkan model SUV barunya, Freelander 8 mendapatkan animo yang positif dari konsumen.

Pasalnya, model tersebut meraup lebih dari 10.000 penjualan hanya dalam waktu 48 jam setelah pembukaan layanan pra-penjualan kendaraan pada 14 Agustus 2026.

Menurut siaran CarNewsChina pada Senin (17/8), Freelander 8 ditawarkan dalam dua varian kepada konsumen.

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Untuk varian lima penumpang dibanderol harga mulai 339.900 yuan atau sekitar Rp901 juta.

Sementara varian enam kursi dijual dengan harga mulai 349.900 yuan atau sekira Rp928 juta.

Freelander beroperasi sebagai merek independen di bawah usaha patungan Chery-JLR.

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Namun, Freelander 8 tidak menampilkan emblem Land Rover pada eksteriornya.

Freelander 8 merupakan kendaraan elektrik jenis Extended-Range Electric Vehicle (EREV).

Freelander mengumumkan Frelander 8 meraup lebih dari 10.000 penjualan hanya dalam waktu 48 jam

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