Baru Kalah dari Persija, Persib Langsung Dihadapkan Tantangan Berat

jpnn.com - Persib Bandung tidak punya banyak waktu untuk meratapi kekalahan dari Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026/27.

Tantangan berikutnya sudah menanti di Korea Selatan dalam ajang AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.

Laga tersebut datang hanya beberapa hari setelah duel kontra Macan Kemayoran.

Pada laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9/2026), Persija harus menyerah 1-2.

Kini, Maung Bandung harus bersiap menghadapi FC Seoul dalam laga perdana Grup E ACL Two 2026/27, Rabu (16/9/2026).

Jeda yang singkat tersebut membuat Persib harus cermat mengatur kondisi pemain. Alih-alih memberikan menu latihan berat, staf kepelatihan Maung Bandung memilih program pemulihan di Tangerang, Minggu (13/9/2026).

Latihan ringan itu menjadi bagian dari upaya tim untuk menjaga kebugaran pemain sebelum perjalanan ke Negeri Ginseng.

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Namun, Tantangan Persib bertambah karena salah satu penyerangnya dipastikan tidak ikut bertanding.