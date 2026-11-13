Gaji & Tunjangan Pensiun Gibran Jadi Sorotan, Baru 2 Tahun
jpnn.com, JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menyisakan pertanyaan serius.
Pasalnya, menurut Achmad, Gibran Rakabuming Raka masih mendapatkan fasilitas negara setelah pensiun dari posisi wapres.
"Pejabat yang baru menjalankan tugas sekitar dua tahun berpotensi memperoleh pensiun penuh, rumah, kendaraan, pengemudi, staf, dan berbagai fasilitas lain yang dibiayai APBN," ujar Achmad di Jakarta, Jumat (13/11).
Achmad menilai masalah ini persoalannya bukan hak pribadi Gibran, melainkan desain negara dalam memberikan penghargaan kepada pejabat tinggi.
Sebab kata dia, apakah wajar masa pengabdian yang berbeda tetapi menghasilkan hak pensiun pokok yang sama.
"Sementara jutaan rakyat masih berjuang memperoleh penghasilan dan perlindungan sosial yang layak," tegas dia.
Karena itu, berkaca dari kasus Gibran ini seharusnya menjadi momentum mengevaluasi sistem pensiun pejabat negara.
"Sebab hampir setengah abad belum mengalami pembaruan mendasar," katanya.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menyisakan pertanyaan terkait gaji, tunjangan dan fasilitas
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