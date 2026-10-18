Baru Menjabat, Kapolri Suyudi Akan Bedah Rumah Pasangan Lansia di Bogor

jpnn.com, BOGOR - Pasangan lansia Roip (81) dan Amanah (76) yang tinggal di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, mendapat perhatian setelah kondisi rumah dan kehidupan mereka dilaporkan memprihatinkan.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto disebut akan menginisiasi program bedah rumah untuk membantu pasangan tersebut.

Roip dan Amanah tinggal berdua di Kampung Gunung Cabe, RT 04 RW 04, Desa Cipinang. Rumah yang mereka tempati dilaporkan sudah tidak layak huni dan terancam roboh, sementara keduanya menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut warga setempat, Sumirah (45), pasangan lansia tersebut mengandalkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan dari tetangga untuk memenuhi kebutuhan makan. Kondisi rumah yang rusak juga menambah kesulitan mereka menjalani kehidupan sehari-hari.

“Untuk makan sehari-hari kakek dan nenek ini hanya mengandalkan bantuan PKH. Rumahnya sudah benar-benar tidak layak huni, akan roboh,” ujar Sumirah pada Minggu (18/10).

Di usia 81 tahun, Roip masih bekerja sebagai buruh tani serabutan untuk mendapatkan penghasilan. Sementara itu, Amanah yang berusia 76 tahun mengurus kebutuhan rumah tangga, termasuk memasak, meski kondisi dapur mereka juga dilaporkan tidak layak digunakan.

Sumirah, yang juga dikenal sebagai Mira dan bertugas sebagai bidan desa di Rumpin, mengatakan kondisi penglihatan Roip kini semakin terbatas.

Berdasarkan keterangan yang disampaikannya, Roip telah menjalani pemeriksaan dokter dan didiagnosis mengalami katarak. Kondisi tersebut membuatnya kesulitan menjalankan pekerjaan sebagai pencari nafkah.